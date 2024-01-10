الخارجية الأمريكية تكشف موقفها من القضية التى رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنينى:

وجه سام وريبوغ المتحدث الإقليمى للخارجية الأمريكية، الشكر الحكومة المصرية، على الجهود التى قامت بها لتوصيل المساعدات لقطاع غزة.

وأضاف وريبوغ لبرنامج يحدث فى مصر، المذاع على قناة إم بى سى مصر، اليوم الثلاثاء: إن وزير الخارجية الأمريكي بلينكن ناقش مع المسؤولين فى إسرائيل خطتهم لإنهاء الحرب فى غزة، مشيراً إلى أن بلينكن يناقش مع جميع الأطراف عدم توسيع الحرب فى المنطقة.

وأوضح أن رؤية الولايات المتحدة الأميركية لم تتغير فى المنطقة منذ القرن الماضيؤ مشيرا إلى أنه مازال هناك تحديات وعراقيل أمام وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأكد أن حماية المدنيين فى قطاع غزة جزء رئيسي من زيارة بلينكن للمنطقة ومناقشاته مع المسئولين.

وتابع: السياسة الأمريكية تؤكد رفض فكرة تهجير الفلسطينيين، مؤكدا أن الموقف الأمريكى من مبادئه لا لإعادة الاحتلال الإسرائيلى لقطاع غزة.

وأكمل: الولايات المتحدة تستمع إلى وجهات نظر جميع دول المنطقة لإنهاء الأزمة الحالية، لأن إطلاق سراح الرهائن من أهم أولويتنا ونبذل كل الجهود فى هذا الملف، مؤكدا أن الولايات المتحدة ليس لها تواصل مباشر مع حماس.

وواصل: لا نريد اتساع رقعة الصراع فى المنطقة، متسائلا: من يريد توسيع هذا الصراع حماس أم حزب الله وإيران .

واختتم: لا نتفق مع القضية التى رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل فى محكمة العدل الدولية، لافتا إلى أنه لا يرى أن محكمة العدل الدولية هى المكان المناسب لهذه القضية، مشيراً إلى أن إسرائيل هى التى ستدافع عن نفسها.

اقرأ أيضا :

البحوث الفلكية" يحسم الجدل بشأن انقطاع الإنترنت نتيجة "عاصفة شمسية