"استدرجوا وساوموا والده".. محاكمة متهمين بخطف طالب في الزيتون اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمود الشوربجي:

تعقد محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة متهمين لإتهامهما بخطف طالب بسبب خلافات مالية مع والده في منطقة الزيتون.

كشفت تحقيات النيابة ملابسات ما تبلغ لجهات التحقيق من سيدة، بتغيب نجلها "طالب" عقب انتهاء اليوم الدراسي في منطقة الزيتون، وتوصلت التحقيقات والمعلومات، إلى تورط شخصين في ارتكاب الجريمة.

وبينت التحقيقات أن اجهزة الأمن بالقاهرة أمكنت من ضبط المتهمين بعدما حددت هويتهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وصحة الاتهام المنسوب لهما، لوجود خلافات مالية مع والد المجنى عليه، حيث اتفقا فيما بينهما على استدراج المجنى عليه ومساومة والدته، وباستدعاء والدة المجنى عليه اتهمتهما بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما.