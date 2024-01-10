رمى جثته في الترعة.. عاطل يُنهي حياة عامل لسرقة "موتوسيكل" بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، ملابسات واقعة تغيب عامل ومقتله بقصد السرقة، وضبط مرتكب الواقعة.

تبلغ لمركز شرطة أبوحمص بمديرية أمن البحيرة، من عامل- مقيم بدائرة المركز بغياب شقيقه عامل - مقيم بذات العنوان.

وبالفحص تبين وجود شبهة جنائية وراء تغيب المذكور وأن وراء ارتكاب الواقعة عاطل- مقيم بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف أنه حال استقلاله رفقة الـمُتغيب الدراجة النارية خاصته وسيرهما بإحدى الطرق قام بمغافلته والتعدي عليه بسلاح أبيض "سكين" وإحداث إصابته التي أودت بحياته وسرقة دراجته النارية، 3 هواتف محمولة، مبلغ مالي وقام بإلقاء جثة المجني عليه بأحد المصارف المائية بدائرة المركز ولاذ بالهرب، وأرشد عن مكان إلقاء جثة المجني عليه، والسلاح الأبيض المستخدم في الواقعة والمسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.