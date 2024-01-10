الأمن يكشف حقيقة فيديو اعتداء طلاب على بعض الفتيات أمام مدرسة بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حقيقة تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" تضمن قيام مجموعة من الطلاب بالتعدي على بعض الفتيات بكفر الشيخ.

وقال الوزارة في بيانها، إنه في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف حقيقة تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تضمن استغاثة صاحبة الحساب (مقيمة بدائرة قسم شرطة أول كفر الشيخ)، بقيام طلاب إحدى المدارس بالتحرش بنجلتها وأخريات والتعدي عليهن بالضرب حال استقلالهن سيارة "أجرة" ومرورهم من أمام المدرسة المشار اليها.

بالفحص تبين عدم صحة الواقعة وأن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 3 الجاري تبلغ لقسم شرطة أول كفر الشيخ من طالب (مقيم بدائرة القسم) بأنه حال خروجه من المدرسة وعبوره الطريق اصطدمت به سيارة "أجرة" قيادة (سائق - مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ) "يستقلها بصحبته 3 فتيات" وأسفر ذلك عن حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الثاني عليه بالضرب محدثاً إصابته (دون أي تدخل من الفتيات مستقلي السيارة).. وبتاريخ 4 الجاري تبلغ من (طالبة "نجلة صاحبة الحساب" - مقيمة بدائرة القسم) بقيام الطالب سالف الذكر بمعاكستها والتعدي عليها بالسب والشتم هي وزملائها.

وبسؤال سائق السيارة أيد ما جاء بأقوال الطالب ونفى حدوث أي تعدى على الفتيات مستقلي السيارة صحبته وقت حدوث الواقعة.. وباستدعاء صاحبة الحساب سالفة الذكر ومواجهتها بالتحريات لم تعلل سبب قيامها بنشر الاستغاثة المشار إليها على صفحتها الشخصية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.