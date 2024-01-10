الشتاء يعود بقوة.. أمطار تصل للقاهرة والأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتور منار غانم عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه بداية من اليوم يوجد انخفاض كبير في درجات الحرارة بسبب تأثرنا بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، حيث نعود إلى الأجواء الشتوية المعتادة.

وأضافت غانم، درجة الحرارة تصل على القاهرة إلى 19 درجة بداية من اليوم، وتكون المحسوسة 16 درجة نتيجة وجود نشاط للرياح يعمل على الاحساس بالبرودة بشكل كبير.

وأشارت إلى أن هناك فرص اليوم لسقوط الأمطار، وبدأت بالفعل خلال الساعات الماضية على محافظة الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، لافتة إلى أن سقوط الأمطار سيكون خلال اليوم وغدا على المناطق الساحلية بشكل كبير، والمناطق الداخلية ستكون كمية الأمطار بها أقل، ومن المتوقع أن تصل خفيفة إلى مناطق للقاهرة.

وأكدت عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، على استمرار انخفاض درجة الحرارة حتى منتصف الأسبوع المقبل، لافتة إلى أن هناك احتمالية للوصول إلى حد الصقيع في درجات الحرارة خاصة في بعض الأماكن الموجودة بمحافظة شمال الصعيد، وسط سيناء، والوادي الجديد.

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