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الجنايات تقضي بالسجن 10 سنوات لمتهم بقضية أحداث المنيب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، بالسجن المشدد 10 سنوات لمتهم في إعادة محاكمته بقضية أحداث المنيب.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حمادة الصاوي، بعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي، والدكتور علي عمارة، وأمانة سر سيد حجاج، ومحمد السعيد.

ووجهت النيابة للمتهمين عدة تهم منها استعراض القوة والتجمهر، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين، وإحراز أسلحة وذخيرة بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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