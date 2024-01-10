مش هنجامل حَد.. غضب في "محلية النواب" بسبب نائب محافظ البحيرة -تفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

استأنفت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اجتماعها، اليوم الأربعاء، بعد تأجيله لمدة 90 دقيقة، وأعلنت إرجاء الاجتماع إلى غدٍ الخميس، نظراً لعدم حضور الدكتورة نهال بلبلع، نائب محافظ البحيرة والقائم بأعمال المحافظ، الاجتماعَ الذي كان من المقرر أن يناقش أكثر من 22 طلب إحاطة مقدمة من نواب المحافظة.

وقال النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "اللجنة حدَّدت موعدًا للاجتماع اليوم الأربعاء؛ لمناقشة طلبات إحاطة تخص محافظة البحيرة، ولكن نائب المحافظ لم تحضر لوجود ارتباط لديها، وتم التوافق على تأجيل الاجتماع إلى الساعة الواحدة والنصف ظهراً؛ لمنحها وقتاً كافياً للحضور، ولكن لم تحضر، ونثبت في المضبطة تأجيل الاجتماع إلى غدٍ الخميس، لينعقد في الساعة 11 صباحًا بحضور نائب المحافظ، وبحضور كل الجهات المعنية".

وتابع وكيل اللجنة: "نحن في البرلمان، السلطة التشريعية، وهناك دستور، وتوجد لائحة داخلية للمجلس، نعمل وفق أحكامها، ونحن كلجنة على الحياد دائماً ولا نجامل أحدًا، النواب جاؤوا من المحافظة من أماكن بعيدة نشكرهم ونشكر التنفيذيين الذين حضروا اليوم، ونعتذر لهم عن عدم انعقاد الاجتماع، كلجنة على الحياد، ولا نجامل أحدًا، والاجتماع سينعقد غدًا بحضور كل الجهات المعنية".

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