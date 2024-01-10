وفد نقابة المهندسين يصل معبر رفح لتسليم شاحنات إغاثة مهندسي مصر لأهالي غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

استقبل المهندس أمين جودة رئيس نقابة المهندسين الفرعية بسيناء، والمهندس سليمان محمود سليمان عضو مجلس إدارة نقابة المهندسين بشمال سيناء، وفد نقابة المهندسين المصاحب لقافلة الإغاثة برئاسة المهندس محمد عباس رئيس نقابة المهندسين الفرعية بأسوان، وذلك على معبر رفح البري، بعد أن اصطحب الوفد الهندسي قافلة الإغاثة المكونة من 5 شاحنات تضم شاحنتين مواد غذائية وشاحنتين ملابس وبطاطين وشاحنة مستلزمات طبية من القاهرة إلى رفح.

من جانبه اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل محافظ شمال سيناء، تحيته إلى المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، وأعضاء هيئة مكتب النقابة، وأعضاء المجلس الأعلى وجموع مهندسي مصر على ما قدموه من دعم للأشقاء في غزة، مشيداً بدور نقابة المهندسين في دعم القضية الفلسطينية ودعم الأشقاء الفلسطينيين بالمساعدات المتنوعة.

وأكد المهندس أمين جودة أن مصر بكافة مؤسساتها وفي القلب منها نقابة المهندسين أكبر داعم للقضية الفلسطينية.

وعبر المهندس محمد عباس وأعضاء الوفد عن سعادتهم البالغة لقيامهم بواجب ومهمة إنسانية من الدرجة الأولى تجاه أشقاء عزل يتعرضون لأبشع الجرائم البشرية.