لا تستند لمصادر.. ضياء رشوان ينفي فرض رسوم إضافية عبر "رفح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

قال الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة للاستعلامات المصرية، إنّ الهيئة لاحظت خلال الأيام الماضية بعض الأكاذيب والشائعات التي يجرى تداولها على بعض صفحات التواصل الاجتماعي ووقع فيها عدد من الصحف الغربية التي نشرت تقارير تزعم فيها وجود رسوم إضافية أو رشاوى على القادمين من قطاع غزة عبر منفذ رفح البري.

وأضاف رشوان في مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية مع الإعلامي أحمد بشتو، الأربعاء:"ننفي هذا الأمر نفيا قاطعا، وذكرنا في بيان أصدرته الهيئة أن هذه الإدعاءات لم تكن موفقة بأي حال من الأحوال ولم تكن مستندة إلى مصادر معلومة ولم يكن هناك أي نوع من أنواع التأكيد على أنها قد حدثت".

وتابع رئيس الهيئة للاستعلامات المصرية:"عبر معبر رفح حتى هذه اللحظة أكثر من 15 ألف شخص من مزدوجي الجنسية ومن القادمين إلى مصر لأسباب قانونية تخصهم والمرضى والجرحى والمرافقين واقتربنا من 20 ألف حتى الآن".

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