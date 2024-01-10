الأرصاد تكشف توقعات الطقس غدا الخميس - بيان بالدرجات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس، غدا، مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على أغلب الانحاء كما يتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادى الجديد.

وتوجد أمطار متوسطة على مناطق من السوحل الشمالية وشمال الوجه البحرى تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة والقاهرة الكبرى وأقصى جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، وهناك نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

أما بالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 18 10

العاصمة الإدارية 18 09

6 اكتوبر 17 09

بنهــــا 18 10

دمنهور 17 10

وادى النطرون 19 09

كفر الشيخ 18 11

المنصورة 17 10

الزقازيق 18 10

شبين الكوم 18 11

طنطا 17 10

دمياط 18 11

بورسعيد 19 12

الإسماعيلية 18 09

السويس 18 09

العريش 19 08

رفح 18 08

رأس سدر 20 09

نخل 18 03

كاترين 12 02

الطور 19 12

طابا 18 11

شرم الشيخ 22 15

الاسكندرية 18 11

العلمين الجديدة 17 10

مطروح 17 10

السلوم 17 09

سيوة 16 06

رأس غارب 21 14

الغردقة 21 14

سفاجا 20 13

مرسى علم 21 14

شلاتين 25 20

حلايب 22 18

أبو رماد 23 18

رأس حدربة 22 19

الفيوم 18 08

بني سويف 19 08

المنيا 18 06

أسيوط 18 05

سوهاج 19 09

قنا 20 09

الأقصر 20 10

أسوان 21 11

الوادى الجديد 21 06

أبوسمبل 22 11