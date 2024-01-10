شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين الفلسطينيين فى غزة لـ115 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المكتب الاعلامى الحكومى في غزة، اليوم، الأربعاء، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين الفلسطينيين إلى 115 صحفياً منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، بعد ارتقاء الزملاء الصحفيين أحمد البدير، الزميل الصحفي شريف عكاشة، الصحفية هبة العادلة.

ارتكب الاحتلال الإسرائيلي خلال الـ 24 ساعة الماضية 14 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 147 شهيد و 243 اصابة وهذا ما وصل للمستشفيات فقط خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية إلى تواجد عدد كبير من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم، مؤكدة ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 23.357 شهيد و 59.410 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.