شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: حماس أكدت ترحيبها بأية مبادرات لإنهاء الحرب على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أذاعت قناة القاهرة الإخبارية، خبرا عاجلا، نقلا عن حركة حماس يفيد بترحيبها بأية جهود أو مبادرات مؤيدة لإنهاء الحرب على غزة.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، إلى 23 ألفا و 357 شهيدا، و59 ألفا و410 مصابين منذ السابع من أكتوبر الماضي.