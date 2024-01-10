شكرا لقرائتكم خبر عن الصغرى تنخفض 6 درجات.. درجات الحرارة المتوقعة بجميع الأنحاء حتى الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر
وينشر الخليج 365 لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى الأحد المقبل 14 يناير 2023 كما يلى:
الخميس 11 يناير:القاهرة والوجه البحرى العظمى 18 درجة الصغرى 10 درجات
السواحل الشمالية العظمى 17 درجة الصغرى 13 درجة
جنوب سيناء العظمى 22 درجة الصغرى 14 درجة
شمال الصعيد العظمى 18 درجة الصغرى 06 درجات
جنوب الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 10 درجات
الجمعة 12 يناير:القاهرة والوجه البحرى العظمى 18 درجة الصغرى 11 درجة
السواحل الشمالية العظمى 19 درجة الصغرى 11 درجة
جنوب سيناء العظمى 22 درجة الصغرى 14 درجة
شمال الصعيد العظمى 18 درجة الصغرى 06 درجات
جنوب الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 10 درجات
السبت 13 يناير:القاهرة والوجه البحرى العظمى 19 درجة الصغرى 11 درجة
السواحل الشمالية العظمى 19 درجة الصغرى 11 درجة
جنوب سيناء العظمى 24 درجة الصغرى 15 درجة
شمال الصعيد العظمى 20 درجة الصغرى 07 درجات
جنوب الصعيد العظمى 23 درجة الصغرى 11 درجة
الأحد 14 يناير:القاهرة والوجه البحرى العظمى 18 درجة الصغرى 10 درجات
السواحل الشمالية العظمى 16 درجة الصغرى 10 درجات
جنوب سيناء العظمى 22 درجة الصغرى 15 درجة
شمال الصعيد العظمى 18 درجة الصغرى 06 درجات
جنوب الصعيد العظمى 21 درجة الصغرى 11 درجة
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز