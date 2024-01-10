شكرا لقرائتكم خبر عن الصغرى تنخفض 6 درجات.. درجات الحرارة المتوقعة بجميع الأنحاء حتى الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة حتى الأحد 14 يناير 2024، حيث يسود انخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 4:3 درجة مئوية ، ويسود طقس مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلاً على أغلب الأنحاء كما يتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء ومحافظة الوادى الجديد.

وينشر الخليج 365 لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى الأحد المقبل 14 يناير 2023 كما يلى:





الخميس 11 يناير:القاهرة والوجه البحرى العظمى 18 درجة الصغرى 10 درجات

السواحل الشمالية العظمى 17 درجة الصغرى 13 درجة

جنوب سيناء العظمى 22 درجة الصغرى 14 درجة

شمال الصعيد العظمى 18 درجة الصغرى 06 درجات

جنوب الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 10 درجات





الجمعة 12 يناير:القاهرة والوجه البحرى العظمى 18 درجة الصغرى 11 درجة

السواحل الشمالية العظمى 19 درجة الصغرى 11 درجة

جنوب سيناء العظمى 22 درجة الصغرى 14 درجة

شمال الصعيد العظمى 18 درجة الصغرى 06 درجات

جنوب الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 10 درجات





السبت 13 يناير:القاهرة والوجه البحرى العظمى 19 درجة الصغرى 11 درجة

السواحل الشمالية العظمى 19 درجة الصغرى 11 درجة

جنوب سيناء العظمى 24 درجة الصغرى 15 درجة

شمال الصعيد العظمى 20 درجة الصغرى 07 درجات

جنوب الصعيد العظمى 23 درجة الصغرى 11 درجة





الأحد 14 يناير:القاهرة والوجه البحرى العظمى 18 درجة الصغرى 10 درجات

السواحل الشمالية العظمى 16 درجة الصغرى 10 درجات

جنوب سيناء العظمى 22 درجة الصغرى 15 درجة

شمال الصعيد العظمى 18 درجة الصغرى 06 درجات

جنوب الصعيد العظمى 21 درجة الصغرى 11 درجة