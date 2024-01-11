أمين المبادرة الفلسطينية: لا أحد يريد العودة لمفاوضات مع حكام إسرائيل الفاشيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنينى:

قال الدكتور مصطفى البرغوثى، الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية إنه لا شك أن الشعب الفلسطيني قدم تضحيات هائلة وهناك ٢٩ ألف فلسطينى و٦٠ألف جريح حتى الآن، مبينا أن إسرائيل فشلت فى التطهير العرقى فى قطاع غزة بفضل الموقف المصرى الصلب والرافض .

وأضاف البرغوثى خلال مداخلة عبر زووم لبرنامج يحدث فى مصر، المذاع على قناة إم بى سى مصر الذى يقدمه الإعلامى شريف عامر، الأربعاء، أن موقف الولايات المتحدة الرافض لوقف إطلاق النار موقف معيب وتعتبر مشاركة فى الحرب، منوها أن المركزى الإسرائيلى أكد أن إسرائيل ستخسر نحو ٦٢مليار دولار بانتهاء هذا العدوان وهذا ما لا يستطيع أحد أن يعوضه .

وأوضح: إسرائيل تترنح تحت تأثير عوامل منها خسائر بشرية غير معهودة لا تستطيع تحملها إضافة إلى الخسائر الإقتصادية .

وتابع: إذا تغير موقف الولايات المتحدة سيتوقف العدوان، موضحا أن حماس جزء من مكونات الشعب الفلسطيني ولا يمكن نفيها بل بالعكس شعبيتها زادت بشكل كبير .

وأكمل: يجب قطع الطريق على الألاعيب الأمريكية والإسرائيلية، مؤكدا أن الشعب الفلسطينى يضغط من أجل تحقيق الوحدة بين فصائله.

وأكد أن إسرائيل تخطط لإدارة قطاع غزة من خلال حفنة عملاء بعد الحرب، مشيرا إلى أن الرؤية الأمريكية فى الإصلاح رؤية أمنية بحتة لمصلحة إسرائيل.

ونوه بأنه لا أحد يريد العودة إلى أى مفاوضات مع حكام إسرائيل الفاشيين.

وعن مقابلته مع المذيعه البريطانية جوليا برور التي أحدثت جدلًا كبيرا، قال إن المقابلة كانت وقحة وإستفزازية وبرنامجها أرسل لى رسالة بها نصف اعتذار عن سلوكها معى.

واختتم"أن قناة توك تى فى تلقت مليون و٨٠٠ألف شكوى بسبب سلوك المذيعة جوليا برور الغير المهنى.

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