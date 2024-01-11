خالد الجندي يوضح حكم تقاضي أجر عن قراءة القرآن - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أجاب الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على تساؤلات الشباب المتعلقة بحكم تقاضي الأجر عن قراءة القرآن.

وأشار عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة خاصة تحت عنوان "حوار الأجيال"، ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، إلى أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: "إن أحق ما اتخذتم عليه أجرًا كتاب الله".

وأضاف الجندي، أن الصحابة رضوان الله عليهم فى حديث للبخاري، رقوا شخصًا بسورة الفاتحة وتقاضوا أجرا مقابل ذلك.

وتابع: "تقاضي الأجر عن قراءة القرآن جائزة، ولكن يجب أن لا يكون باشتراط، معقبًا: العالم أو الداعية الإسلامي، يمنح ولا يشرط".

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الأجر لا يكون على العمل وإنما يكون على الوقت المخصص للفعل، وهذا يعني أن الداعية لا يحدد مبلغ من المال مقابل تحفيظ الشخص جزء أو ربع القرآن، وإنما تحديد مبلغ مقابل فترة من الوقت يحفّظ خلالها الداعي الإسلامي القرآن للشخص.

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