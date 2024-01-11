كيف تساهم أجهزة "إزالة الرجفان" في الحد من الوفيات المفاجئة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

اعتمد مجلس الوزراء، خلال اجتماعه أمس، نتائج دراسة أجرتها وزارة الصحة بشأن مقترح التعامل مع ظاهرة توقف القلب المفاجئ عبر نشر أجهزة إزالة الرجفان القلبي في عدد من الأماكن التي تشهد كثافة سكانية عالية.

وتشمل الأماكن التي سيتم نشر الجهاز بها في المرحلة الأولى: مطار القاهرة الدوليّ، ومحطة قطار مصر، ومحطة مترو السادات، والحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومصلحة الجوازات، ومجمع السجل المدني، والمحاكم الكبرى، بحيث يجري تحديد عدد الأجهزة التي سيتم تركيبها بتلك الأماكن وفقا لكثافة المترددين على المكان، على أن تكون مدة المرحلة التجريبية 12 شهرًا، مع اقتصار استخدام الأجهزة المشار إليها على المتدربين فقط.

تفاصيل الخطة

بدورها، كشف وزارة الصحة، تفاصيل خطتها للتعامل مع حالات الإصابة بتوقف القلب المفاجئ، موضحة أن توقف القلب المفاجئ غالبا ما يحدث عندما يتسبب اضطراب النشاط الكهربائي للقلب في سرعة ضربات القلب بصورة خطيرة، تسرع القلب البطيني أو بسبب حدوث ضربات قلب سريعة غير منتظمة (الرجفان البطيني).

وضربات القلب غير المنتظمة تمنع القلب من ضخ الدم بكفاءة، مما يسبب توقف القلب، وهو ما يتبعه نقص تدفق الدم إلى المخ من 3 إلى 4 دقائق، وتحدث الوفاة إذا استمر توقف القلب لأكثر من دقائق.

وتزداد فرص إنقاذ حياة المصاب بالتوقف القلبي المفاجئ بنسبة 90% إذا تم استخدام جهاز الإنعاش القلبي في الدقيقة الأولى، وينخفض المعدل بنسبة 10% لكل دقيقة بدون التدخل.

كما أن توقف القلب المفاجئ يتسبب في نحو 14% من أعداد الوفيات التي تحدث سنويا داخل مصر، وتصل عدد حالات الوفيات الناتجة عن توقف القلب المفاجئ خارج المستشفيات بالولايات المتحدة الأمريكية إلى 360 ألف حالة سنويًا.

وجاء المقترح المقدم من وزارة الصحة لتركيب أجهزة إزالة الرجفان القلبي يأتي على 3 مراحل أولها هو المرحلة ذات الأولوية والتي تتمثل في صالات الوصول والمغادرة بالمطارات، ومحطات القطارات والمترو، والمساجد والكنائس الكبيرة، وسيارات المطافئ والشرطة، ومناطق الجذب السياحي والمواقع التاريخية والفنادق.

السبب الأول للوفاة

قال الدكتور محمد عبد الهادي، مدير معهد القلب القومي، إن أزمات القلب المفاجئة والحادة ناتجة عن جلطات القلب واعتدلال كهرباء القلب بشكل مفاجئ ما يؤدي لرجفان قلبي، الذي بدوره يمنع خروج الدم من القلب وعلى إثره تحدث الوفاة.

وأضاف مدير معهد القلب، أن نسبة الوفيات من أزمات القلب على مستوى العالم ارتفعت، إذ أن 60% من أسباب الوفاة في العالم كله سببها أزمات القلب المفاجئة، في حين رصدت السلطات الصحية في مصر عام 2022 أن 46% من إجمالي الوفيات كانت بسبب أزمات القلب المفاجئة.

وتابع: "في 2023، وجدنا أن جلطات القلب الحادة مثلت 16% من الوفيات، من ها المنطلق تولي الدولة أهمية كبيرة للأمرض التي تهدد صحة المجتمع، وفي ديسمبر 2022 أطلقنا مبادرة كل ثانية حياة، لأن كل ثانية تفرق في عمر الإنسان المصاب بأزمة قلبية".

وشدد على ضرورة التعامل مع مريض الأزمات القلبية خلال أول 90 دقيقة من حدوث الأزمة، بالعمل على توسيع الشريان بسبب الجلطة بما يسهل إعادة عمل عضلة القلب.

ولفت إلى إطلاق رقم موحد وخط ساخن "16474" لتلقي بلاغات الحالات التي تصاب بأزمات القلب الحادة التي قد تؤدي للوفاة.

وبشأن نشر أجهزة "إزالة الرجفان"، قال إن هذا الجهاز يعطي صدمة كهربائية لإزالة الجلطة وإعادة عضلة القلب للعمل مرة أخرى، لأنه إذا انقطع الدم عن الأنسجة الحيوية والمخ لمدة 3 دقائق قد تحدث الوفاة مع المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة، في حين قد يتحمل المخ لمدة 6 دقائق في الأشخاص العاديين.

وأوضح أنه سيتم تعميم الجهاز لأنه يسهل إعطاء صدمة كهربائية لإعادة القلب للوضع الطبيعي مؤقتًا لحين وصول الفرق الطبية والتعامل مع المريض.

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