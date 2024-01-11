بسبب خلاف على شقة.. مقتل شاب في مشاجرة بحدائق القبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -علاء عمران:

ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة، 3 أشخاص بتهمة قتل شاب خلال مشاجرة بسبب شقة بمنطقة حدائق القبة.

تلقى قسم شرطة حدائق القبة، بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بوجود جثة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة حدائق القبة.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول 3 أشخاص وطرف ثان عامل، بسبب خلاف بين أحد الأشخاص من الطرف الأول مع عمه بسبب خلافات بينهم على شقة قام على إثرها الأول من الطرف الأول بالاستعانة بصديقه ونجل خاله للتشاجر مع الطرف الثاني وأسفرت عن مقتل صديق الشاب من الطرف الأول وتم القبض على الطرفين.

وتم نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.