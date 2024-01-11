نائب محافظ البحيرة تعتذر لنواب لجنة الإدارة المحلية.. تعرف على السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قدمت نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، اعتذارها عن عدم حضور اجتماع لجنة الإدارة المحلية الذي كان مقررًا عقده أمس الأربعاء، وذلك بسبب وجود ارتباط مسبق تم تحديده منذ 3 أشهر.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الخميس، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة برئاسة النائب محمد الحسيني، وكيل اللجنة.

وقال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "أتمنى أن نسير بنفس النهج بشكل يعكس عمل الإدارة المحلية مع الالتزام بقواعد انضباط اللجنة".

وأوضح النائب يحيى عيسوي، أن الدستور منح النائب أدوات رقابية منها طلبات الإحاطة للتواصل مع الجهات التنفيذية وذلك ليس تقصيرًا من الجهة الأخرى ولكنه اكتمال لمنظومة العمل، متابعا: "محافظة البحيرة لها تقدير جيد من مجهودها للمحليات من عطاء وبناء عليه خرج منها وزراء كثيرون آخرهم وزير التنمية المحلية".

ووفقا لجدول أعمال الاجتماع، ستناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة أمل زكريا، بشأن ضرورة قيام وزارة التنمية المحلية بإصدار كتاب دوري لحصر أراضي الدولة التابعة إلى جهات الولاية المختلفة (الإصلاح الزراعي - الأوقاف - الموارد المائية والري - …) بمحافظة البحيرة، وجميع مدن ومراكز الجمهورية بهدف وضع خريطة تنمية حقيقية تتكامل بها المؤسسات للصالح العام.

وتشهد اللجنة مناقشة طلبي الإحاطة المقدم من النائبة فايزة صالح، بشأن ضرورة إنشاء كوبري مشاة أمام قرية كفر الشيخ مخلوف – مركز إيتاي البارود – محافظة البحيرة، أعلى خطوط السكة الحديد، والطريق الزراعي – القاهرة – الإسكندرية - وترعتي الخندق الشرقي والغربي، حفاظا على أرواح وممتلكات المواطنين، وبشأن توسعة ورفع كفاءة طريق جسر النيل (فرع رشيد) بداية من قرية كفر العيص مركز كوم حمادة، وحتى مدينة شبراخيت – بمحافظة البحيرة، حيث أن هذا الطريق يربط عدة مراكز إدارية ببعضها، ويخدم أكثر من 20 قرية بمراكز كوم حمادة، وإيتاي البارود، وشبراخيت.

وتنظر اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، بشأن عدم توقيع بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة المصرية للمساحة وهيئة الأوقاف المصرية ومحافظة البحيرة -حتى الآن- لاستكمال أعمال الرفع المساحي بمركز ومدينة إدكو، فضلا عن ضرورة قيام وزارة الزراعة بإرسال صورة رسمية من جميع العقود المبرمة بالمساحات بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والأهالي بحوض رمال رقم (1) بنطاق مركز إدكو إلى ديوان عام محافظة البحيرة بجميع التصرفات التي تمت في المنطقة، لحصر هذه الأراضي وتوقيعها على خرائط مساحية، لفصل الحدود بين أملاك المواطنين، وأملاك الدولة، في ضوء التوصيات الصادرة عن لجنة الإدارة المحلية باجتماعها المنعقد بتاريخ 5/1/2022.

ويتناول الاجتماع مناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب بلال حامد النحال، بشأن التقاعس عن إنهاء إجراءات قرارات تخصيص قطعتي أرض - تبرع للنفع العام - لإنشاء 2 معهد ديني بقريتي (المساعدة، وديروط)، وقطعة أرض أملاك دولة مساحتها 418 م2 بميدان الحرية لإنشاء إدارة تعليمية بمركز ومدينة المحمودية - محافظة البحيرة، وطلب الإحاطة المقدم من النائب هشام الجاهل، بشأن توقف إصدار تراخيص البناء بمدينة رشيد، إلا بعد الرجوع إلى هيئة الأوقاف المصرية، سواء كانت الأرض بالشهر العقاري، أو صدر لها رخصة بناء قديمة، الأمر الذي أدى إلى تهرب المواطنين من التقدم للحصول على تراخيص البناء، ومحاولة البناء بدون رخصة (بناء مخالف)، بجانب مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد محمد عبد السلام الحوفي، بشأن ضرورة قيام محافظة البحيرة باتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة نحو مخاطبة وزارة الأوقاف بشأن الموافقة على تخصيص أو استبدال قطعة أرض فضاء ملك الوزارة بناحية بندر دمنهور خلف ساج بلازا، وذلك لإقامة محطة رفع صرف صحي عليها لخدمة أهالي المنطقة والحد من التلوث البيئي.

كما تناقش لجنة الإدارة المحلية طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الله زين، بشأن تحديد جزء لإقامة شاطئ عام كامل المرافق بمركز إدكو، حيث تتميز المدينة بموقعها الجغرافي على البحر المتوسط بشاطئ يبلغ طوله 15 كم، ويمكن استغلاله في إقامة شاطئ سياحي متميز بنظام المشاركة أو حق الانتفاع للشركات السياحية الاستثمارية الكبرى المتخصصة في هذا الشأن والمعتمدة لدى وزارة السياحة، فضلًا عن ضرورة إنشاء منطقة استثمارية لاستغلال الشاطئ، الأمر الذي سيؤدي إلى خلق فرص عمل لتشغيل الشباب مع العلم أن هذا المشروع يُعد من المشروعات ذات النفع العام.

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