تفاصيل برنامج الأوقاف "الأئمة الأدباء" وكيفية الاشتراك - مكافآت مالية للمتميزين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى أبو طالب:

أعلنت وزارة الأوقاف، إطلاق برنامج "الأئمة الأدباء" لصقل مواهب الأئمة المتميزين والواعظات المتميزات الراغبين والراغبات في التمكن من آداب اللغة العربية، من خلال حفظ وفهم وتذوق عيون الشعر العربي، وبعض الأساليب البيانية الراقية، ووجوه الإعجاز البياني في القرآن الكريم.

وأكدت وزارة الأوقاف، أن طرح البرنامج يأتي ضمن اهتمامها برفع مستوى العاملين بها في مجال اللغة العربية في ظل إطلاقها عام 2024م عامًا للغة العربية.

ويرصد "الخليج 365" تفاصيل برنامج "الأئمة الأدباء" وكيفية الاشتراك فيه على النحو التالي:

1- الدورة الأولى عبارة عن 10 محاضرات على مدار 5 أيام بمسجد النور بالعباسية لأئمة وواعظات القاهرة الكبرى.

2- سيتم عقد دورات متتابعة بأكاديمية الأوقاف الدولية وبمراكز التدريب بالمديريات.

3- اختيار المتميزين من كل دورة للدورة المركزية والتي يحصل كل من يجتازها بنجاح من الأئمة على شهادة الأئمة الأدباء وكل من تجتازها من الواعظات على لقب الواعظات الأديبات.

4- الحصول على هذه الشهادة وتلك الدورة مرجحًا لكفة من يحصل عليها في كثير من مجالات العمل المتميزة.

5- يتضمن البرنامج حفظ وشرح مختارات من القصائد التالية:

- مصر تتحدث عن نفسها لحافظ إبراهيم.

- اللغة العربية تتحدث عن نفسها لحافظ إبراهيم.

- مختارات من نهج البردة لأحمد شوقي.

- أبيات مختارة من عيون الشعر العربي.

6- بعض القصائد سيكون عن طريق الحفظ وبعضها إلقاء.

7- الحد الأدنى لاجتياز الدورة هو صحة قراءة النص وحسن أدائه وإلقائه والتميز يكون بحفظ ما يتقرر حفظه وسينص في الشهادة على الاجتياز أو الاجتياز بدرجة فائق,

8- سيتم صرف مكافآت مالية لكل من يجتاز الدورة بدرجة فائق.

9- يتم الالتحاق بالدورة حضورًا فعليًّا عبر التسجيل على الرابط التالي:اضغط هنا

10- الحضور والمتابعة أون لاين من المديريات الإقليمية تسجيل الرغبات على الرابط التالي:اضغط هنا