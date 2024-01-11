بسبب خلافات مالية.. سائق يحرق سيارة زميله في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -علاء عمران:

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية المتهم بإشعال النيران بسيارة ميكروباص في بورسعيد.

تلقى قسم شرطة الضواحي بمديرية أمن بورسعيد، بلاغا من سائق سيارة "ميكروباص" بتضرره من سائق لإضرامه النيران عمداً بالسيارة الخاص به، مستخدماً "بنزين"، حال تواجدها بدائرة القسم، وذلك لوجود خلافات مالية، ونتج عن ذلك تفحم كامل بصالون الميكروباص وتهشم الزجاج بالكامل

نجح رجال الأمن العام باستهداف المتهم والقبض عليه,,وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وباشرت النيابة التحقيق.