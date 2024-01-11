وزير الصحة يشهد توقيع مذكرة تفاهم لتحسين خدمات الرعاية الصحية لمرضى الثلاسيميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

شهد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، توقيع مُذكرة تفاهم بين وزارة الصحة المصرية وشركة بريستول مايرزسكويب الشرق الوسط وإفريقيا، بهدف تحسين خدمات الرعاية الصحية المُقدمة لمرضى الثلاسيميا وتعزيز سبل التعاون في القطاع الصحي، وذلك اليوم الخميس، بمقر ديوان عام وزارة الصحة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه مُذكرة التفاهم وقع عليها من جانب وزارة الصحة الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون مبادرات الصحة العامة، ومن جانب شركة بريستول مايرزسكويب الشرق الأوسط وإفريقيا أوسكار ديلجادو، المدير العام والممثل القانوني للشركة، لافتًا إلى أن الشركة هي إحدى الشركات الصيدلانية البيولوجية العالمية الرائدة في اكتشاف وتطوير وتقديم الأدوية.

ولفت "عبد الغفار" إلى أنه بموجب مُذكرة التفاهم سيتم دراسة عبء وتحديات مرض الثلاسيميا على مستوى محافظات الجهورية والعمل على إصدار التوصيات التي من شأنها أن تساهم في تطوير منظومة العلاج الخاصة بمرض الثلاسيميا، وذلك من خلال جهات متخصصة في مجالات اقتصاديات الصحة والأبحاث والسياسات الصحية، لاتخاذ ما يلزم من القرارات لتحسين رحلة علاج المريض.

وأضاف "عبد الغفار" أنه بموجب مذكرة التفاهم يتم رفع كفاءة ومهارة مقدمي خدمات الرعاية الصحية لمرضى الثلاسيميا، وذلك من خلال عقد تدريبات وورش عمل متخصصة متكاملة لتدريب الفرق الطبية وفقاً للمعايير العالمية في هذا الشأن، لافتاً إلى أن مذكرة التفاهم تتضمن تقديم برنامج دعم لمرضى الثلاسيميا.

وأشار إلى أن الوزير أكد أن تلك المُذكرة من شأنها خدمة أهداف الوزارة وتحقيق رؤيتها في تحسين الخدمات المُقدمة لمرضى الثلاسيميا، وتيسير حصولهم على الأدوية المبتكرة بشكل مستمر، بما يضمن وقايتهم من الإصابة بالأمراض المُهددة للحياة.