السفير ماجد عبد الفتاح: جنوب إفريقيا هي الدولة الوحيدة في العالم التي قررت مواجهة إسرائيل بمفردها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

علق السفير ماجد عبد الفتاح، رئيس بعثة جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة، على مرافعة الوفد القانوني الجنوب أفريقي في محكمة العدل الدولية في لاهاي لاتهامها إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة بحق الفلسطينيين في غزة وطالبتها بتعليق عاجل لهجومها الجوي والبري على القطاع المحاصر.

وقال عبد الفتاح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" عبر فضائية "ON"، مساء إن قوة التنفيذ سترجع لمجلس الامن تحت ضغط أخلاقي ومعنوي مهول.

وأوضح أن جنوب إفريقيا تقدمت بطلب للتحقيق في الممارسات التي تقوم بها القوات الإسرائيلية في غزة، والتي تصل لجرائم تعتبر انتهاكات للقانون الدولي، والإنساني، وما زال المدعى العام للمحكمة الجنائية يدرس المستندات، وسيتخذ الإجراءات.

وأضاف أن جنوب إفريقيا هي من تتقاضي أمام المحكمة العدل الدولية، وجنوب إفريقيا هي الدولة الوحيدة في العالم التي قررت مواجهة إسرائيل بمفردها وبشكل مباشر أمام محكمة العدل الدولية.