4 جثث تحت أزيز الرصاص.. لحظات الرعب في منشأة القناطر



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تبادل كثيف لإطلاق النار امتد قرابة نصف ساعة بين قوات الشرطة وعناصر إجرامية بمنشأة القناطر شمال قطاع أكتوبر أحكم رجال المباحث قبضتهم على تلك البؤرة.

مجموعات قتالية تابعة لقطاع الأمن المركزي بوزارة الداخلية وفريق بحث رفيع المستوى يقوده اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام بالتنسيق مع مباحث الجيزة داهموا بورة إجرامية لتجارة المخدرات والسلاح.

تعددت شكاوى وبلاغات المواطنين من تشكيل عصابي يتخذ منطقة زراعية وكرًا لتجارة المخدرات وتحولهم إلى خطرٍ يهدد أمنهم وسلامة ذويهم لتبدأ أعمال جمع المعلومات بتنشيط مصادر المعلومات السرية واستخدام التقنيات الحديثة.

مع اكتمال الصورة وتحديد ساعة الصفر، انطلقت القوات مستهدفة البؤرة ليبادر العناصر الإجرامية بإطلاق الرصاص فبادلتهم الشرطة مما أسفر عن مصرع كل من: "محمد.ع." و"بكر.م." و"حسام.خ." و"عمر.خ" بحيازتهم أسلحة نارية وذخيرة وكمية من المواد المخدرة ومبالغ مالية وهواتف محمولة