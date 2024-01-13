ضبط شخصين في الأقصر بحوزتهما 6150 عبوة سجائر مهربة جمركياً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر من ضبط شخصين كونا تشكيل عصابي تخصص نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالسجائر المهربة جمركياً بدائرة مركز شرطة أرمنت.
ضُبط بحوزة المتهمين 12 كرتونة سجائر مختلفة الأنواع بإجمالي 6150 علبة سجائر "بدون أوراق أو فواتير ومُهربة جمركياً"، و 30 كرتونة معسل بإجمالي 300 باكو.
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم بشتى صورها والعمل على التصدي لمحاولات رفع الأسعار والرقابة على السلع.