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ضبط شخصين في الأقصر بحوزتهما 6150 عبوة سجائر مهربة جمركياً

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر من ضبط شخصين كونا تشكيل عصابي تخصص نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالسجائر المهربة جمركياً بدائرة مركز شرطة أرمنت.

ضُبط بحوزة المتهمين 12 كرتونة سجائر مختلفة الأنواع بإجمالي 6150 علبة سجائر "بدون أوراق أو فواتير ومُهربة جمركياً"، و 30 كرتونة معسل بإجمالي 300 باكو.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم بشتى صورها والعمل على التصدي لمحاولات رفع الأسعار والرقابة على السلع.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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