"هشغلهم في الحكومة".. ضبط متهم بالاستيلاء على أموال مواطنين في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أحد الأشخاص بالغربية؛ لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم.

تبلغ لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (3 مواطنين – مقيمين بمحافظة الغربية) بتضررهم من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة بسيون بالغربية)؛ لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم وإيهامهم بعلاقاته ببعض المسئولين بالجهات الحكومية والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم قدرته على تدبير فرص عمل لذويهم "على خلاف الحقيقة" إلا أنه لم يلتزم بذلك، ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.