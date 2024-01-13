بعد توجيه النائب العام.. خطوات التظلم على مخالفات المرور 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

وجه النائب العام المستشار محمد شوقي، بإعفاء كافة المواطنين من دفع مقابل خدمة التظلم على المخالفات المرورية في حالة، ما إذا أسفر فحص التظلم عن تسجيل المخالفة بطريق الخطأ أو عدم صحتها أو كون المخالفة غير خاصة بالسيارة محل التظلم.

ويستعرض "الخليج 365" كيفية التظلم على مخالفات المرور 2024 "أونلاين":

1 - الدخول على موقع النيابة العامة من هنا (https://2u.pw/Cl4lm)

2 - اختر "التظلمات" ثم اضغط استمرار

3 - اختر "مخالفات رخص المركبات" أو "مخالفات رخص القيادة"

4- أدخل بيانات رخصة المركبة أو رخصة القيادة ثم اضغط "طلب دعم"

5- أدخل سبب التظلم

6 - متابعة الرد على الطلب بالضغط على "متابعة الطلب" وإدخال البيانات المطلوبة

ويمكنك عن طريق الموقع استخراج شهادة وفاء بالغرامات (شهادة المخالفات) أونلاين رسومها 50 جنيهًا وتصل خلال يومين أو ثلاثة أيام عن طريق البريد مقابل 15 جنيهًا فقط.

وأكدت النيابة في بيان اليوم السبت، أن آليات تقديم خدمة التظلم على مخالفات المرور هي (موقع النيابة العامة ppo.gov.eg - نيابات المرور بجميع محافظات الجمهورية - مكاتب البريد المصري).

جاء قرار النائب العام في ضوء حرص معالي النائب العام علي الاستماع إلى شكاوى ومقترحات المواطنين، وفي إطار ما تقدمه النيابة العامة من خدمات إلكترونية، وتيسيرًا على المتعاملين معها بنيابات المرور المختلفة بجميع المحافظات.