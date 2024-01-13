احذر السرعة الزائدة.. الرادارات تلتقط 9351 مخالفة مرورية خلال يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهود أجهزة الأمن خلال 24 ساعة عن تحرير 47357 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 588 مخالفة السير بدون تراخيص، و61 دراجة نارية مخالفة، و9351 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و18 مخالفة موقف عشوائي، و1284 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، و8 مخالفات شروط التراخيص.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

جاء ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.