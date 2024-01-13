فيديو| 3 حالات لإعفاء المواطنين من رسوم التظلم على مخالفات المرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

وجَّه النائب العام، المستشار محمد شوقي، بإعفاء جميع المواطنين من دفع مقابل خدمة التظلم على المخالفات المرورية في حالة ما إذا أسفر فحص التظلم عن تسجيل المخالفة بطريق الخطأ أو عدم صحتها أو كون المخالفة غير خاصة بالسيارة محل التظلم.

وحددت النيابة آليات تقديم خدمة التظلم على مخالفات المرور: موقع النيابة العامة ppo.gov.eg - نيابات المرور بجميع محافظات الجمهورية ومكاتب البريد المصري.

وجاء قرار النائب العام في ضوء حرصه على الاستماع إلى شكاوى ومقترحات المواطنين، وفي إطار ما تقدمه النيابة العامة من خدمات إلكترونية، وتيسيرًا على المتعاملين معها بنيابات المرور المختلفة بجميع المحافظات.

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