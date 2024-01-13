الزراعة: خطة لاستصلاح 3.5 مليون فدان في العديد من المشروعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

قال الدكتور محمد القرش ،متحدث وزارة الزراعه ،إن الدولة تبذل جهودا كبيرا فى مجال الانتاج الزراعى ،مبينا أن مشروع تطوير إنتاجية الفدان للحالظعلى كل قطرة مياه.

وأضاف القرش خلال مداخلة هاتفية لبرنامج على مسؤليتى ،المذاع على قناة صدى البلد، الذي يقدمه الإعلامى أحمد موسى، اليوم السبت، أن لدينا نظم روي متطورة لتحقيق وفرة من الإنتاج الزراعي.

وتابع: "لدينا نتائج متميزة في تصدير الفراولة، مؤكدًا أن هناك استخدام نظم ري مطورة لزراعة الفراولة لزيادة الإنتاج.

وأشار إلى أن الدولة تعمل على زيادة الصول الزراعيه لتحقيق افضل الإنتاج، مؤكدا أن لدينا خطة استصلاح ٣،٥مليون فدان في العديد من المشروعات.

وأكد أن هناك تحالف مصري قادر على إنتاج الثوب الزراعية الأعلى تكنولوجيا، منوها إلى أن هناك جهود متميزة في قطاع الزراعة مما ينعكس على الأمن الغذائي.

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