اللواء سمير فرج : إيران لن تدخل الحرب ولكن تحرك أذرعها في المنطقة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكد اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي، أنه كان هناك توقعات مسبقة بشأن معركة قادمة في منطقة البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن إيران هي أساس المشكلة بسبب أذرعها في المنطقة العربية.

وأضاف فرج في مداخلة هاتفية له مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" عبر فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن هناك 40% من حركة التجارة العالمية تمر عبر البحر الأحمر مرورًا بقناة السويس ومضيق باب المندب، منها 23 ألف سفينة سنويًا يعبرون من قناة السويس، ويتم إدخال نحو 6.2 مليون برميل يوميًا من خلال مضيق باب المندب.

وتابع: مثلث المضايق في المنطقة العربية - قناة السويس ومضيق هرمز ومضيق باب المندب - يتحكمون في حركة التجارة العالمية، لافتًا أن الحوثيون التابعون لإيران اعترضوا سفن تمر من البحر الأحمر من خلال هجمات جوية لمنع عبور السفن إلى الموانئ الإسرائيلية، حيث أن الحوثيون يسيطرون على باب المندب في الوقت الحالي.

وأضاف سمير فرج، مساء اليوم السبت أن أمريكا استخدمت أحدث الأسلحة والصواريخ في ضرب الحوثيين، موضحًا أن قبرص لم تشارك كدولة في قصف الحوثيين وإنما تحركت الطائرات من قاعدة لديها.

وتابع: بايدن وصف الحوثيين بالتنظيم الإرهابي رغم إلغاءه الوصف من قبل، موضحًا أن الأمر سينتهي خلال أسبوعين بالأكثر مع جماعة الحوثيين.

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