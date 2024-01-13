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اغتصب شقيقة زوجته القاصر.. محاكمة دكتور تجميل في أكتوبر 22 يناير

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

حددت محكمة جنايات الجيزة، جلسة 22 يناير الجاري، أولي جلسات محاكمة دكتور تجميل اغتصب شقيقة زوجته بأكتوبر.

تعود تفاصيل الواقعة لـ 31 أغسطس الماضي بتلقي معاون مباحث قسم أكتوبر، بلاغا تقدمت به سيدة "ا. ح. ا" 44 سنة، يفيد بتعرض ابنتها "م. ع. ع" ذات 15 سنة، للاغتصاب على يد زوج ابنتها الكبرى، "مصطفى. س. م" أثناء إقامتها معهما بمنطقه هرم سيتي وأخرهم بمنطقة الحصري.

تبين من التحقيقات الأولية مع الطفلة وأقوال والدتها، أن المتهم أقدم على معاشرة الطفلة مرات عدة رغم صغر سنها.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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