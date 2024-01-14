شديد البرودة وممطر.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس حتى نهاية الأسبوع الجاري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من اليوم الاحد 14 يناير 2024 إلى الجمعة 19 يناير 2024.

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مائل للدفء علي جنوب البلاد دافئ على جنوب سيناء شديد البرودة ليلاً وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادى الجديد.

طقس الأحد

أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة. بنسبة حدوث 70 % تقريبا.

أمطار خفيفة الي متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري القاهرة الكبرى ومدن القناة والصحراء الغربية بنسبة حدوث 40% تقريبا، تمتد خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبا إلى شمال الصعيد على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

طقس الاثنين

شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

الطقس من الثلاثاء إلى الخميس

شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

طقس الجمعة

شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.