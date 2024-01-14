"إحنا مباحث".. سقوط عصابة "الشرطة المزيفة" لسرقة صاحب محل ونجله بالدرب الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة، تشكيلاً عصابيًا مكون من 6 أشخاص، انتحلوا صفة رجال شرطة لسرقة صاحب محل وابنه بالدرب الأحمر.

تلقى قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (مالك محل مفروشات ونجله - مقيمان بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر)، وقرر أحدهم بتعرفه على أحد الأشخاص من خلال موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لرغبته في تغيير عُملة "محلية إلى أجنبية" خارج نطاق السوق المصرفي، واتفق معه على التقابل بدائرة القسم، ولدى حضورهما للمكان المتفق عليه حضر إليهما (عدد من الأشخاص) يستقلون سيارة "ميكروباص" وقيامهم بانتحال صفة رجال شرطة" واستولوا منهما على مبلغ مالي عملة "محلية" ولاذوا بالفرار.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة وتبين أنهم (6 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية"– مقيمون بمحافظة الجيزة)، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزتهم (جزء من المبلغ المالي المستولى عليه – السيارة "الميكروباص" المستخدمة في ارتكاب الواقعة)، وأفادو بإنفاقهم باقي المبلغ على متطلباتهم الشخصية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.