أخبار مصر.. الحكومة: أنفقنا نصف تريليون جنيه لتنفيذ وحدات لمحدودى الدخل

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها كلمة رئيس مجلس الوزراء باحتفالية تسليم أول 3 أبراج بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مشروع أبراج العاصمة الإدارية بدأ منذ نحو 6 سنوات، واليوم مصر تحتفل وتجني ثمار المشروعات. وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته باحتفالية تسليم أول 3 أبراج بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية، إن مصر تبني حاليا نحو مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل، بخلاف 300 ألف وحدة سكنية بديل للمناطق غير الآمنة، وكلفت تلك المشروعات نحو 550 مليار جنيه، بما يعادل نصف تريليون جنيه مصرى.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرار بالموافقة على إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة البحر الأحمر لمحطات الحاويات بميناء العين السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

أكدت وزارة الخارجية، أن مصر والصين ترتبطان بشراكة استراتيجية راسخة وتعملان على التنسيق المشترك لتعزيز التعاون بين القاهرة وبكين، بحسب ما نشره المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد على منصة إكس.

أهاب مجلس النواب المصري بالمجتمع الدولي اتخاذ موقف حازم للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، من خلال الإنهاء الفوري للحرب الدائرة ضد الشعب الفلسطيني. ورفض حنفى جبالى، ما جاء على لسان ممثل دفاع دولة الاحتلال خلال جلسة محكمة العدل الدولية من ادعاءات تحميل الدولة المصرية، ولو بشكل غير مباشر، مسئولية عدم مرور المساعدات الإغاثية عبر معبر رفح إلى سكان قطاع غزة. وهي ادعاءات مرفوضة جملة وتفصيلاً، ولا تعدو سوى أن تكون كذبًا محضًا. أكد الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، استمرار الأجواء الباردة "الحرارة تلامس الـ 7 °م ليلاً " بداية من الأسبوع الثانى من طوبة، وسط نشاط الرياح على معظم أنحاء البلاد، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، مع استمرار تكون السحب الممطرة على السواحل الشمالية وشمال غرب الدلتا وخاصة الإسكندرية وشمال البحيرة وتقترب من سواحل شمال الدلتا. ‫مركز المناخ: أمطار غزيرة على 6 محافظات تصل إلى القاهرة الكبرى قالت هيئة شؤون الأسري، إن الاحتلال يعتقل 25 فلسطينيا من الضفة الغربية و15 آخرين من عمال غزة لترتفع حصيلة الاعتقالات من 7 أكتوبر إلى 5875 معتقلا، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية". الاحتلال يعتقل 25 فلسطينيا من الضفة و15 من عمال غزة والحصيلة منذ 7 أكتوبر 5875

استقر البرتغالى روي فيتوريا، المدير الفنى لمنتخب مصر، على تواجد محمد صلاح فى هجوم الفراعنة فى مباراة موزمبيق الليلة بكأس الأمم الأفريقية. وسيتواجد محمد صلاح ضمن ثلاثي هجومي أمام موزمبيق، بجانب كل من محمود حسن "تريزيجيه"، ومصطفى محمد. ويتصدر محمد صلاح قائد منتخب مصر قائمة هدافى الفراعنة فى كأس الأمم الأفريقية برصيد 6 أهداف، يليه محمود حسن تريزيجيه برصيد هدفين، ثم محمود كهربا، ومحمد الننى، ومحمد عبد المنعم ولكل منهم هدف.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة. وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن الأمطار اليوم تكون متوسطة إلى غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، وخفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة والصحراء الغربية، وتمتد خفيفة إلى مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة.

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