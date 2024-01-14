تأجيل محاكمة مجدي راسخ بتهمة الاستيلاء على أموال مستهلكي الغاز لـ18 فبراير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة رجل الأعمال مجدي راسخ بتهمة الاستيلاء على أكثر من مليار جنيه من أموال مستهلكي الغاز لجلسة 18 فبراير المقبل، للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار مجدي عبدالباري، وعضوية المستشارين محمد عبدالحكيم رضوان، وحسين عبدالرؤوف، وأمانة سر رجب شعبان، ومحمد علاء.

كانت النيابة أحالت "راسخ" رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، والد زوجة علاء مبارك، وآخرين للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بالامتناع عن توريد مبلغ يتجاوز المليار جنيه قيمة مُستحقات الهيئة العامة للبترول للغاز والمحصلة من المستهلكين.