"مخدرات ودعارة".. المذيعة المغمورة إنجي حمادة خلف القضبان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أحالت النيابة المختصة التيك توكر إنجي حمادة إلى محكمة الجنايات بتهمة حيازة المواد المخدرة، ولا تزال التحقيقات تُجرى معها في قضية أخرى بتهمة التحريض على الفسق والفجور.

ظهرت إنجي حمادة كمقدمة برنامج على قناة تلفزيونية شهيرة قبل أن تتجه إلى تقديم محتوى عبر منصة "تيك توك وتعاونها

مع مقدم محتوى شهرته "كروان مشاكل" في الواقعة المعروفة بـ"فيديو المطبخ"، وممارستهما حركات منافية للآداب العام.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، وصدر قرار بحبسهما بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء، والتحريض بالإغراء على الدعارة عبر نشر فيديوهات وصور على مواقع التواصل الاجتماعي، والتعدي على القيم الأسرية بالمجتمع.

وقال وائل سعيد، محامي المتهمة إن المحكمة أحالتها للجنايات لحيازته مخدر "التامول".

وأضاف "سعيد" لـ"الخليج 365" أن النيابة فصلت قضية الفيديوهات الخادشة للحياء عن قضية المخدرات.

وعن تفاصيل قضية المخدرات؛ أثناء القبض على "إنجي حمادة" بمعرفة مباحث الآداب كان بحوزتها أقراص مخدرة "ترامادول"، وهاتفان محمولان داخل شقتها أثناء تصويرها مقطعًا على "تيك توك".

وكشف محامي المتهمة في وقت سابق، تفاصيل ما جرى في التحقيقات مع موكلته إنجي حمادة في التحقيقات.

وقال إن موكلته قدمت للنيابة ورقة زواج عرفي من كروان مشاكل، مؤكدة أن مقاطع الفيديو صورها "مشاكل" بعد زواجهما.

وقالت إنجي حمادة إن مقاطع الفيديو نشرها "مشاكل" عبر منصات التواصل الاجتماعي دون علمها أو استأذنها، معلقة "كنت براحتي مع جوزي".

وقال محامي المتهمة إن النيابة حولت موكلته للطب الشرعي بعد ضبط برشام مخدر "جدول" من منزلها، وثبت تعاطيها للمخدرات، لذلك أحيلت للمحاكمة بتهمة تعاطي وحيازة المخدرات.

وفي السياق ذاته، كانت المذيعة حاولت إنهاء حياتها عقب أزمتها بسبب فيديو فاضح داخل المطبخ، قبل ضبطها في القاهرة الجديدة، بتهمة نشر فيديوهات مخلة ومحرضة على الرذيلة والفسق والفجور على مواقع التواصل.