متحدث الحكومة عن تخفيف الأحمال: نأمل انتهاء الأمر في أقرب وقت



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل قدر المستطاع بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ لتخفيف أثر أي تبعات لتخفيف الأحمال على المواطنين، ونأمل انتهاء الأمر في أقرب وقت ممكن".

جاء ذلك تعليقًا على تصريحات الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الخاصة بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية؛ تتضمن زيادة المرتبات والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي مرة أخرى.

وأضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن الزيادات التي تحدث عنها وزير المالية، تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتًا إلى أن الوزارة ستعلن أي معلومات جديدة خلال الفترة المقبلة.

وبسؤاله عن وضع خطة جديدة لتخفيف الأحمال، قال إن الاجتماعات مازالت متواصلة للتعامل مع الملف، مؤكدًا أن الملف محل متابعة شبه يومية من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ لتخفيف تبعات تخفيف الأحمال على المواطنين.

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