اللواء سمير فرج: العالم كله يتأثر سلبًا بتزايد التوترات في البحر الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

علق اللواء سمير فرج الخبير الاستراتيجي على تطورات الأوضاع في قطاع غزة، خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي، وتداعيات التوترات بالبحر الأحمر.

وقال "فرج"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، "40% من حجم التجارة العالمية تمر من البحر الأحمر".

وتابع سمير فرج "العالم كله يتأثر سلبا بتزايد وتيرة التوترات في البحر الأحمر، وفي 17 أكتوبر الماضي قام الحوثيين بمهاجمة سفينة في البحر الأحمر"، متابعًا "الحوثيون أحد أذرع إيران في المنطقة العربية، وإيران لا تشارك في الحرب مع الفصائل الفلسطينية لكن إيران تريد إرسالة رسالة إلى أمريكا كي لا تقوم واشنطن بتهديد مشروع إيران النووي".

ولفت الخبير الاستراتيجي اللواء سمير فرج إلى "أمريكا قامت بتوجيه ضربات عسكرية ضد مواقع للحوثيين من اجل حماية الملاحة البحرية الدولية".

إقرأ أيضًا:

"النواب" ينحاز للنيابة العامة في منحها الحق في استئناف أي حكم غيابي