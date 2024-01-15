وزير الري الأسبق: طريقة تعامل الدولة مع المحاصيل الاستراتيجية بحاجة إلى تغيير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

قال الدكتور محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، إن أزمة مصنع سكر أبو قرقاص ليس لها علاقة بالمياه.

وأوضح "علام"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الاثنين، أن المشكلة الأساسية تكمن في عدم منح المزارع الثمن الذي يجذبه لتوريد القصب إلى الحكومة.

وأكد أن وزارة الري تقوم بجهد كبير لتقليل أي نتائج سلبية من تخزين سد النهضة، مضيفا: "من حظنا الجيد أن الفيضانات أكثر من المتوسط".

ونوه الدكتور محمد نصر علام، أن طريقة إدارة الدولة في التعامل مع المحاصيل الاستراتيجية كالأرز وقصب السكر وخلافه، بحاجة إلى تغيير، مشددًا على أهمية تحديد الحكومة لثمن المحصول المناسب؛ الذي يشجع المزارع على إنتاج الاحتياجات المحلية.

وأضاف أن الأمر يحتاج نظرة شاملة في كيفية التعامل مع الفلاح الذي أصبح عملة صعبة في هذا البلد، لأننا لو لم نحافظ عليه ونضمن له الدخل المناسب، فستختفي تلك المهنة.

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