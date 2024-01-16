الطقس اليوم.. برودة نهارًا ورياح وأتربة على فترات متقطعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس اليوم الثلاثاء على مختلف المناطق.

وقالت الأرصاد، في بيان، إنه يسود اليوم طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما يوجد نشاط رياح على مناطق من غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

وتكون درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على مناطق الجمهورية، كما يلي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: 18 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: 19 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: 23 درجة مئوية.