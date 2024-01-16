رئيس البرلمان مدافعا عن "عبد العليم داود ": يجب أن يتسع المجال للرأي والرأي الآخر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إنه لا داعي للاعتراض طالما أن النائب لا يخرج عن حدود النقد.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء نظر عدد من الأدوات الرقابية المواجهة لوزير التموين، بحضور الدكتور علي المصيلحي.

وعقب رئيس النواب، على اعتراض بعض النواب، على هجوم النائب محمد عبد العليم داوود، على وزير التموين، قائلًا: لابد أن يتسع المجال للرأي والرأي الآخر، لأن ذلك يمس المجلس ومظهره.

وقال داوود: "الوزير اللي مش قادر ينفذ سياسة وزارته عليه أن يستقيل"، مشيرا إلى أن هناك اضطرابًا كبيرًا في أسعار السلع، وسط انهيار قيمة الجنيه.

واتهم عضو مجلس النواب، الحكومة بالتسبب في اشتعال الأسعار، قائلًا: هل نحن حريصون في الحفاظ على قيمة الجنيه المصري؟.

وأكد أن ارتفاع الأسعار بسبب وقف بعض المصانع مثل مصانع الزيوت والسكر، فضلًا عن تخفيض المساحات المزروعة من الأرز.

وقال عضو مجلس النواب: "في ناس مش لاقية تاكل، ارتفاع أسعار الدواء، والملابس، والنواب في وش المدفع.. ما يحدث للشعب المصري دمار، يتطلب تحرك من إدارة شئون البلاد لإنقاذ الموقف.