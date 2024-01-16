"فيسبوك" يوقع عصابة بطاريات تغذية أبراج المحمول في الهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

إعلان عن بيع بطاريات تغذية أبراج شبكات المحمول قاد مباحث الهرم لتشكيل عصابي تخصص في بيع تلك البطاريات بثمن بخس.

بلاغ ورد إلى مأمور قسم شرطة الهرم من مسئول بإحدى شركات الاتصالات بوجود إحدى الصفحات على موقع "فيسبوك" تعرض بطاريات تغذية أبراج الشبكات المحمولة للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية وتواصله معهم لشراء كمية من تلك البطاريات واتفاقهم على التقابل بدائرة القسم.

بالفحص تنسيقا وقطاع الأمن العام تمكن العقيد هاني الحسيني مفتش مباحث فرقة الهرم من ضبط عاطل ومالك شركة بحوزتهما عدد من البطاريات المشار إليها، وأرشدا عن مخزن خاص بمالك الشركة بدائرة القسم بداخله عدد من البطاريات.

بمواجهتهما قررا بتحصلهما عليها من (مالك شركة نقل معدات وبضائع - عامل) تم ضبطهما وبمواجهتهما قرر الأول بامتلاكه مخزن بالعقار سكنه بدائرة مركز شرطة أوسيم، وأنه متعاقد مع إحدى شركات الأعمال الهندسية على تخزين عدد من البطاريات خاصين بتغذية أبراج الشبكات المحمولة بمخزنه إلا أن الشركة لم تسدد القيمة الإيجارية فاختمر فى ذهنه اختلاس البطاريات المتواجدة بالمخزن وبيعها دون علم الشركة.

المتهم باع جزءًا من البطاريات في حين تم ضبط جزء آخر خاصة بالشركة المشار إليها محملة بسيارة نقل والمستخدمة في نقل البطاريات، واتهمهم ممثل الشركة باختلاس وتبديد البطاريات المتواجدة بالمخزن وبيعها دون علم الشركة.

تحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية إلى النيابة العامة للتحقيق.