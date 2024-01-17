رئيس الأوبرا ناعيا المايسترو عبدالحميد عبدالغفار: أثرى الحياة الموسيقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف:

نعى رئيس دار الأوبرا المصرية الدكتور خالد داغر، وجميع الفنانين والعاملين بالأوبرا، المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، القائد السابق لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي، الذي رحل عن عالمنا، صباح اليوم الأربعاء.

وقال خالد داغر- في بيان، أصدرته دار الأوبرا المصرية، اليوم - إن المايسترو عبد الحميد عبد الغفار يعد أحد قامات الموسيقى ومن أبرز عازفي آلة الناي، وقادة الأوركسترا في مصر والوطن العربي، مشيرا إلى أنه ساهم في إثراء الحياة الموسيقية، كما نجح في اكتشاف وصقل العديد من النجوم المميزين.

وتقدم رئيس الأوبرا، بخالص العزاء لأسرة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار وأصدقائه، داعيا الله أن يتغمد الفقيد برحمته.

ونوهت الأوبرا إلى أن المايسترو عبد الحميد عبد الغفار والد الدكتور إيهاب عبد الحميد رئيس قسم الآلات بالمعهد العالي للموسيقى العربية، قدم العديد من الإسهامات الموسيقية على مستوى العزف أو التأليف أو قيادة الأوركسترا لأكثر من فرقة، صاحب كبار نجوم الطرب في فترة السبعينيات والثمانينيات خلال حفلاتهم كعازف ناي، كما وضع الموسيقى التصويرية للعديد من الأعمال الدرامية، كما اشتهر بقيادة الفرق الموسيقية في حفلات ليالي التليفزيون.