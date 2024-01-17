مجلس الوزراء يوافق على قرار جديد بشأن مزارع الإنتاج الحيواني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي ومحمد أبو بكر:

وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على إضافة نشاط مزارع الإنتاج الحيواني (تربية، وتسمين)، ضمن الأنشطة المستفيدة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2022، الخاص بتحمل وزارة المالية كامل قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستحقة على العقارات المبنية المستخدمة في ممارسة بعض الأنشطة الصناعية، بذات المدة والشروط.

وأضاف مجلس الوزراء، وفق بيان الأربعاء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أن هذه الموافقات تأتي؛ استجابة لما ورد من العديد من الطلبات المقدمة من أرباب مزارع الإنتاج الحيواني؛ للاستفادة من قرار المجلس المُشار إليه.

وأوضح المجلس، أنه وافق على مد مدة سريان قرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2022، لمدة سنتين إضافيتين، اعتبارا من يناير 2025 حتى نهاية ديسمبر 2026.

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