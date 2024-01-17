أول تعليق من الكهرباء على خلل برنامج شحن العدادات مسبقة الدفع بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد صلاح:

قال المحاسب أسامة عباس مستشار رئيس شركة مصر العليا لقطاعات الشئون التجارية، إن الواقعة التى شهدتها بعض الهندسات بنطاق الشركة من وجود خلل في كروت الشحن نتجت عن عدم التطبيق الصحيح والكامل لبرنامج الشحن بعد خضوعه للتحديث الخاص بشحن كروت العدادات المسبقة الدفع، مؤكدا أن برامج شحن كروت العدادات مسبقة الدفع خضعت على مدار الأيام الماضية لتحديثات فى النظم المتعلقة بالشحن للمواطنين.

وأضاف عباس فى تصريحات لمصراوي، الأربعاء، أنه يتم حاليا اتخاذ إجراءات بنطاق جميع الهندسات لمتابعة انتظام واستقرار عمليات شحن كروت العدادات مسبقة الدفع والتأكد من عدم وجود أى مشاكل أو معوقات ومواجهة الحالات الفردية التى يتم اكتشافها الناتجة عن أخطاء غير مقصودة حال قيام الموظف بشحن الكارت الخاص بأى مشترك أكثر من مرة.

ونوه إلى أنه سيتم رد المبالغ المالية التى تم شحنها بالعجز على المستخدمين ومعالجتها محاسبيا.

وأرسل عدد من العاملين بالهندسات التابعة لقطاع توزيع كهرباء سوهاج استغاثات مستمرة تضمنت تضررهم البالغ من وجود مشاكل فى برامج الشحن مما يمثل عقبة كبيرة امام العاملين فى خدمة العملاء وشحن عدادات الكهرباء.