طلب إحاطة لوزير الصحة بسبب تهالك وحدة صحية تخدم 20 ألف مواطن بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - نشأت علي:

تقدم النائب حاتم عبدالعزيز ، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، بطلب إحاطة لوزير الصحة ووزير التنمية المحلية ومحافظ الشرقية، بسبب حرمان أكثر من 20 ألف مواطن بقرية ابن العاص مركز كفر صقر من الحصول على خدمة صحية جيدة، بسبب تهالك مبنى الوحدة الصحية بالقرية وعدم صلاحيته.

وأكد عبدالعزيز في تصريحات صحفي اليوم، أن أهم الأسباب التي دفعته لتقديم طلب الإحاطة هو اعتراف وزارة الصحة أكثر من مرة أن المنطقة في حالة احتياج وتم إدراج الوحدة منذ عام ٢٠١٣، ضمن خطة لتطوير والإحلال والتجديد، ولكن في النهاية كانت أعمال التطوير حبيسة إدراج وزارة الصحة.

وأشار إلى أن وزارة الصحة وضعت الوحدة الصحية بقرية ابن العاص وفقا لمستندات رسمية في خطة التطوير أعوام ٢٠١٤ و٢٠١٨و٢٠٢٣، ولكن في النهاية مرت تلك الأعوام، ولم تقدم وزارة الصحة حياة كريمة للمواطنين، خاصة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أولى قطاع الصحة اهتمام غير مسبوق، وشهدت مصر إنجازات كبيرة لم تشهدها في هذا القطاع بفضل توجيهات القيادة السياسة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن وزارة الصحة تسببت في إهدار المال العام، عندما تأخرت في تطوير الوحدة منذ أكثر من ١١ عام، حيث تضاعفت الأسعار وقفزت أسعار الحديد، والأسمنت والطوب والطلاء والكهرباء، مطالبا وزارة الصحة بسرعة تطوير المستشفي لتنفيذ تكليفات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وطالب الحكومة بتوضيح الأسباب التي أدت إلى عدم تطوير المبني المتهالك، رغم تأكيدها في خطابات رسمية أن الوحدة مدرجة في خطة التطوير ، منذ عدة سنوات ولكن لم يتم التنفيذ، مما أهدر حق ما يقرب من ٢٠ ألف مواطن يقطنون القرية والنجوع التابعة لها من الحصول على خدمة صحية جيدة.