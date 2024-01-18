قرار جمهوري بالموافقة على قرض ياباني لتنفيذ الخط الرابع للمترو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا برقم 325 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتي مصر واليابان، الخاصة بالقرض المقدم من وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) بمبلغ 100 مليار ين ياباني، لتنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى "الشريحة الثالثة"، الموقع في القاهرة بتاريخ 30 أبريل 2023.

وجاء قرار رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور، وبعد موافقة مجلس الوزراء، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

نشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس.