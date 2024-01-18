بقعة دماء واحتفال أخير وجنس بجوار الجثة.. أسرار وكواليس "مذبحة بدر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

كشفت تحقيقات النيابة تفاصيل مقتل زوج على يد زوجته وعشيقها في مدينة بدر.

غُربة من أجل لقمة العيش

قبل سنوات، غادر "ياسر حسن" قريته بالأقصر إلى القاهرة للعمل على سيارة ربع نقل في أحد المصانع، وبعد استقراره في عمله الجديد، قرر الزواج.

ارتبط "ياسر" بشريكة حياته "س. ا" بعد تعارفهما بُحكم الجيرة، وانتقلا لعش الزوجية بمدينة بدر، لم ينغض حياة الزوجين سوى عدة قدرة الزوجة على الإنجاب بسبب مشكلة في الرحم، ساند الأربعيني زوجته لمدة 13 عامًا حتى نجحت إحدى العمليات الجراحية فأنجبا طفلهما "حسن".

الاحتفال الأخير

في ليلة رأس السنة، اصطحب ياسر زوجته وابنه وخرجا للتنزه والاحتفال دون أن يدري أن أم ابنه الوحيد تخطط لقتله بمساعدة عشيقها "ابن عمه"، بعدما عاد الزوجان من الخارج، وضعت الزوج قرصًا منومًا لزوجها في الشاي، وفتحت الطريق لعشيقها لقتله.

قتل زوج بدر وتقطيع جثته

دخل عشيق الزوجة، وانهال على زوجها فاقد الوعي بشومة عدة مرات فحطم جمجمته، اشترك الاثنان في نقل الزوج إلى الحمام، حيث ظلت لمدة 3 أيام، مارسا فيها العلاقة المُحرمة ثم بدأ في تقطيع جثة الضحية بساطور وسكين، على أن تقوم الزوجة كل يوم برمي جزء في صندوق القمامة، لإخفاء جريمتهما.

بقعة دم كشفت الجريمة

مرت 5 أيام على الجريمة، حين حضر أحد أشقاء القتيل للسؤال عنه، فنفت الزوجة علمها بمكانه وقلقها عليه، مدعية أنها بحثت عنه المستشفيات وأقسام الشرطة ولم تجده، فطلب منها إبلاغ الشرطة فامتثلت لطلبه.

كشفت التحريات وجمع المعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة عن عدم خروج الزوج من منزله، بالإضافة لوجود سيارته في الجراج أمام المنزل، بالإضافة لدخول ابن عم القتيل دون خروجه.

فتّش رجال المباحث شقة المُبلغة، فعثروا على بقعة دماء على السجادة، وبقع أخرى في الحمام، وبمناقشتها اعترفت بارتكاب الواقعة.

وقالت المتهمة إنه زوجها أعد غداء لابن عمه قبل أشهر، حيث توطدت علاقتهما عاطفيا واستغلا غياب الزوج لإقامة علاقة غير شرعية، مضيفة أن عشيقها أقنعها بضرورة التخلص منه ليعيشا سويا.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم الثانية وإحالتهما للنيابة التي تولت التحقيق.

حبس زوجة مدينة بدر وعشيقها

قرر قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، استمرار حبس زوجة قتيل مدينة بدر وعشيقها 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية.