اشترى منازل وسيارات.. حيلة شخص لاخفاء 7 مليون جنيه حصيلة تجارة العملة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص؛ لقيامه بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع وقيامه بغسل تلك الأموال عن طريق شراء الوحدات السكنية- شراء السيارات والدراجات النارية، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، واظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

قُدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهم بمبلغ 7 مليون جنيه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.