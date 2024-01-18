بعد أرقام 2023 القياسية.. هل تنجح مصر في الوصول لـ 30 مليون سائح بحلول 2030؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

مؤشرات إيجابية أعلنت عنها وزارة السياحة والآثار بشأن أعداد السياحة الوافدة إلى مصر خلال عام 2023 والتي حققت رقمًا قياسيًا فاق الرقم القياسي المحقق سابقًا عام 2010، ما يشير اقتراب الوزارة من الوصول إلى مستهدفات العام ضمن خطة الـ 30 مليون سائح بحلول عام 2030.

أعداد السياحة الوافدة لمصر خلال 2023

سجل عدد السائحين خلال 2023 نحو 14.906 مليون سائح، مقارنة بالرقم القياسي السابق في 2010 والذي سجل 14.731 مليون سائح.

وشهد الربع الرابع من عام 2023 إقبالًا كبيرًا في حركة السياحة، وهو يُعد الثاني في التاريخ، حيث سجل 3.6 مليون سائح وافد إلى مصر، بمعدل زيادة 8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وبانخفاض قدره 600 ألف سائح عن المخطط وعن الممكن تحقيقه لهذه الفترة من العام، وذلك بسبب الحرب على غزة.

وفي هذا الإطار، قال الدكتور حسام هزاع، الخبير السياحي وعضو الاتحاد العام للغرف السياحية، إن مصر تستطيع الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030، ولكن يجب تخطي عدد من التحديات لتحقيق ذلك.

وأضاف "هزاع"، لمصراوي، أن ذلك يتطلب استقرار الشرق الأوسط وانتهاء الحرب؛ لأنها أثرت على الحجوزات القادمة، قائلًا: "السائح عايز يشعر بالطمأنينة، ومصر آمنة ويتم الإشادة بها بالمواقع العالمية كوجهة سياحية، ولكن بعض الناس يكون لديها قلق بشأن الأحداث بالشرق الأوسط".

ومن جانبه، قال مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، إن مصر تستطيع الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول 2030، ولكن يجب اتباع عدد من الخطوات للوصول إلى ذلك.

وأضاف "صادق"، لمصراوي، أنه يجب إلغاء الجمارك على المنشآت السياحية لتصبح قادرة على الاستثمار والعمل، وإعطاء أصحاب الخبرة العمل السياحي، وإجراء انتخابات للغرف السياحية.

وأكد عضو غرفة شركات السياحة، أن شركات السياحة تعمل في ظروف صعبة وبيروقراطية، وهي مصدر العملة الصعبة خلال الوقت الراهن.

وفي سياق متصل، قال عاطف عجلان، عضو غرفة شركات السياحة، إن الدولة تستطيع الوصول إلى حلم الـ30 مليون سائح بحلول 2030.

وأضاف "عجلان"، لمصراوي، أن ذلك يتطلب زيادة الطيران الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، وزيادة عدد شركات الطيران خاصة الاقتصادي، والطاقة الاستيعابية للمطارات وتنظيمها، وربط المطارات المصرية بخطوط متعددة بالعالم.

كما أكد محمد كارم، الخبير السياحي، أن مصر تستطيع الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول 2030، من خلال اهتمام الحكومة بزيادة عدد الغرف الفندقية والاهتمام بالقطاع السياحي.

وأضاف "كارم"، لمصراوي، أنه قريبًا سيتم افتتاح المتحف المصري الكبير، مع العمل على تطوير منطقة أهرامات الجيزة، ومعابد الأقصر.

وأوضح الخبير السياحي، أن مصر سابقًا كانت تتجه للاعتماد على دول معينة بالنسبة للسائحين، ولكن خلال الوقت الحالي يتم الاعتماد على أسواق جديدة دخلت مصر، مثل سوق أمريكا اللاتينية وشرق آسيا وشمال إفريقيا؛ مما ينتج عنه تدفق الحركة السياحية لمصر.

وأشار، إلى أن وزارة السياحة تتبع خطة خلال الفترة السابقة وتسير بشكل صحيح، من خلال تطوير البنية التحتية للقطاع، والطرق المؤدية للأماكن السياحية، والنقل السياحي، والطيران الاقتصادي، وليس العمل على جذب السائحين فقط.

اقرأ أيضًا:

خاص| ننشر نص ضوابط الحج السياحي 1445 هجرية – مستند

تصل لـ450 ألف جنيه.. أسعار برامج الحج 2024 لجميع المستويات

تأكيدًا لمصراوي.. السماح رسميًا بسفر السيدات بهذا العمر دون محرم